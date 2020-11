Waarpraatsje: Woansdei wer wat sinne

DE JOUWER – It wie in skiere tiisdei, mar tsjin ‘e jûn waard it wat ljochter. Woansdei is der wer wat sinne.

Yn ’e nacht fan tiisdei op woansdei is der hege bewolking. De sude- oant súdeastewyn is swak oant matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit tusken de 2 en 6 graden.

Woansdei skynt de sinne geregeld, mar der is wol hege bewolking en yn ‘e rin fan ‘e middei rekket de loft berûn. De wyn giet stadichoan nei it súdwesten en is matich. It wurdt 8 graden.

Tongersdei is wer in skiere dei en it kin ek wat reine.

Jan Brinksma