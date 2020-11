Waarpraatsje: Woansdei sinne

DE JOUWER – Nei in skiere mar wol foar it grutste part drûge tiisdei sjogge wy woansdei de sinne wer.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 8 graden.

Woansdei is de loft earst noch berûn, mar letter skynt de sinne ek. Yn ‘e jûn rekket de loft wer berûn. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 12 graden hinne.

Fan tongersdei ôf wurdt it wer wat ritiger en ek wat ‘kâlder’.

Jan Brinksma