Waarpraatsje: Tongersdei skier en rein

DE JOUWER – Wy hiene woansdei wer in strieljende en rêstige dei. It waar foar foar tongersdei sjocht der in stik ritiger út.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en it reint sa út en troch. De swakke oant matige wyn komt út it suden oant súdwesten. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

Tongersdei is it skier mei op de measte plakken wat (sto)rein. De swakke wyn komt út it súdwesten, mar letter út it noardwesten oant noarden. It wurdt net folle waarmer as 8 graden.

Op freed, sneon en snein sille wy de sinne ek net in soad sjen. It wurdt fan sneon ôf boppedat wat kâlder.

Jan Brinksma