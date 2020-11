Waarpraatsje: Skiere tiisdei

DE JOUWER – Nei in skiere moandei mei sa út en troch wat rein krije wy ek in tiisdei mei net in soad sinne.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn en (sto)reint it in skoft. De sudewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt in graad as 8.

Tiisdei is de loft berûn en der soe noch wat storein falle kinne. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 11 graden hinne.

Op woansdei skynt de sinne wat faker en it is noch hieltyd myld foar de tiid fan it jier.

Jan Brinksma