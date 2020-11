Waarpraatsje: Skier

DE JOUWER – It wie tiisdei in skiere en kâlde dei. Woansdei feroaret der net folle.

Yn ’e nacht fan tiisdei op woansdei is der op in soad plakken damp. De wyn komt út it suden en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. It wurdt in graad as 5.

Woansdei is it, nei alle gedachten, noch lang dampich en wy sille de sinne (hast) net sjen. By in swakke oant matige sudewyn wurdt it net folle waarmer as 9 graden.

Nei woansdei bliuwt it rêstich hjerstwaar, mei sa út en troch in bytsje reinwetter.

Jan Brinksma