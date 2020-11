Waarpraatsje: Rûzige moandei

DE JOUWER – Nei in hiel kreaze sneon hiene wy snein in soad wyn mei sa út en troch wat storein. Moandei wurdt it in rûzige mar tige mylde dei.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is de loft berûn en kin it noch wat (sto)reine. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd mei kâns op flinke wynpûsten. Mei 15 graden is it tige myld foar de tiid fan it jier.

Moandei is de loft berûn en op guon plakken (sto)reint it sa út en troch wat. Yn ‘e middei reint it in skoft, mar letter is in glimp fan de sinne net hielendal útsletten. Der stiet in stûfe wyn út it súdwesten en by de kust lâns en boppe de Iselmar waait it noch wat hurder. De temperatuer leit om de 17 graden hinne.

Tiisdei is it noch ritich, mar wol in hiel stik kâlder.

Jan Brinksma