Waarpraatsje: Rêstich wykein

DE JOUWER – It wie yn ‘e nacht nei freed ta op de Waadeilânen kâld. Op Skylge frear is sels hast 2 graden. Wy krije in rêstich wykein mei in kâlde snein.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. It kin op guon plakken dizenich en dampich wurde. De wyn komt út it easten en is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit om de 2 graden hinne.

Sneon is it earst noch dampich en letter is de loft berûn. Wy sille de sinne, nei alle gedachten, net folle sjen. By in matige eastewyn is it in graad as 5.

Snein feroaret der net folle oan it rêstige hjerstwaar. By in swakke eastewyn is de kâns op wat sinne in bytsje grutter, mar mei in temperatuer om de 3 graden hinne is it oan de kâlde kant.

Takomme wike is it faak skier mei in wikseljende temperatuer. It sil yn ‘e nacht sa út en troch in graadsje frieze.

Jan Brinksma