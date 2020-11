Waarpraatsje: Rêstich hjerstwaar

DE JOUWER – Nei in suterige sneon hiene wy in hiel kreaze en drûge snein mei flink wat sinne. Yn de nije wike bliuwt it hast alle dagen drûch.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. Der soe op guon plakken in buike falle kinne. De wyn komt út it súdwesten en is swak, By de kust lâns stiet in matige westewyn. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Moandei skynt de sinne geregeld en it bliuwt drûch. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich. Yn ‘e rin fan ‘e dei giet de wyn nei it suden. It wurdt 10 graden.

De oare dagen fan dizze wike is it ek rêstich hjerstwaar.

Jan Brinksma