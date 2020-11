Waarpraatsje: Rêstich hjerstwaar

DE JOUWER – It wie tongersdei foar it grutste part in skiere dei en op guon plakken foel sels wat storein. It bliuwt foarearst rêstich.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is der bewolking, mar in pear opklearringen binne ek net útsletten. De kâns op damp is yn Fryslân net al te grut. By in swakke sudewyn leit de temperatuer om de 6 graden hinne.

Freed wikselje bewolking en (wat) sinne inoar ôf. De wyn komt út it súdeasten en is swak. It wurdt in graad as 10.

Yn it wykein bliuwt it rêstich, sa goed as drûch en der is sa út en troch wat sinne. It wurdt wol wer mylder.

Jan Brinksma