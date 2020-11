Waarpraatsje: Oanhâldend rêstich

DE JOUWER – It waar wie dit wykein in boppeslach. Sinne, net in soad wyn en in noflike temperatuer foar de tiid fan it jier. It bliuwt rêstich hjerstwaar.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei wikselje opklearringen en wat bewolking inoar ôf. Op guon plakken kin damp ûntstean. De wyn komt út it súdeasten en is swak, by de kust lâns matich. It wurdt in graad as 4.

Moandei skynt de sinne geregeld en it bliuwt, sa goed as, drûch. By in swakke oant matige wyn is it mei 14 graden myld.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it rêstich en oan ’e mylde kant. Der is wol minder sinne.

Jan Brinksma