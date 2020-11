Waarpraatsje: Noch gjin winter

DE JOUWER – Winterwaar is noch hiel fier fuort en dat bliuwt foarearst ek sa. Yn it wykein is it skier en in bytsje ritich.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is de loft berûn en (sto)reint it sa út en troch. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

Sneon is de loft berûn en der kin wat storein falle. Wy sille de sinne net folle sjen. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. It wurdt in graad as 10.

Snein bliuwt it ek net hielendal drûch, mar der is sa út en troch miskien wol wat sinne. By in matige oant frij krêftige westewyn wurdt it 11 graden.

Takomme wike bliuwt it oan de mylde kant. It is faak skier, mar in soad delslach wurdt net ferwachte.

Jan Brinksma