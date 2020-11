Waarpraatsje: Kreas wykein

DE JOUWER – It wie in moaie freed en it waar sjocht der foar dit wykein ek kreas út.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is it helder en op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. De súdeastewyn is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit tusken de 3 en 7 graden.

Sneon skynt de sinne flink, mar letter is der ek hege bewolking. By in swakke súdeastewyn leit de temperatuer om de 12 graden hinne.

Snein feroaret der net safolle oan it waar. By in swakke sudewyn wurdt it mei 13 graden in bytsje mylder en it is drûch. Der is wol minder sinne as sneon.

Nei it wykein bliuwt it rêstich hjerstwaar.

Jan Brinksma