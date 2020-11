Waarpraatsje: Kâlder

DE JOUWER – Nei in ûngewoan mylde mar ek rûzige moandei wurdt it no in hiel stik frisser. Tiisdei is it noch ritich.

Yn ’e nacht fan moandei op tiisdei is it helder en it bliuwt, nei alle gedachten, drûch. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns krêftich oant hurd. Yn ’e rin fan ’e nacht jout de wyn him wat del.

Tiisdei skynt de sinne earst mar geandewei rekket de loft berûn en falle der buien. De wyn komt út it suden oant súdwesten en boazet oan. Boppe it fêstelân wurdt de wyn matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd, miskien wol efkes stoarmich mei kâns op flinke wynpûsten. Mei 12 graden is it in stik kâlder.

Fan woansdei ôf krije wy in drûge rite.

Jan Brinksma