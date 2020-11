Waarpraatsje: Hjerstige tongersdei

DE JOUWER – Nei in skier begjin wie it in strieljende en mylde novimberdei. Foar tongersdei sjocht it waar der hiel oars út.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en sil it in skoft reine. De wyn komt út it súdwesten en is matich oant frij kreftich, by de kust lâns hurd, miskien wol efkes stoarmich mei kâns op flinke wynpûsten. It wurdt 8 graden.

Tongersdei falle der buien, miskien wol mei tonger, mar de sinne lit him sa út en troch ek efkes sjen. De westewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns hurd oant stoarmich. Der is boppedat kâns op wynpûsten. Yn ‘e middei giet de wyn nei it noardwesten. It wurdt net folle waarmer as 10 graden.

Nei tongersdei bliuwt it in bytsje ritich.

Jan Brinksma