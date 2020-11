Waarpraatsje: Hiel rêstich hjerstwaar

DE JOUWER – It wie in foar it grutste part in skiere en rêstige tongersdei mei sa út en troch in bytsje rein. Freed feroaret der net folle.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en der kin op guon plakken wat storein falle. In pear opklearringen mei wat damp binne ek net hielendal útsletten. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen leit de temperatuer tusken de 1 en 5 graden.

Freed is de loft foar it grutste part berûn en yn ‘e moarntiid is der ek noch kâns op wat damp en storein. De wyn komt út it easten en is swak. It wurdt net folle waarmer mear as in graad as 7.

Yn it wykein is it skier en fris.

Jan Brinksma