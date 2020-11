Waarpraatsje: Hiel oar waar

DE JOUWER – Nei in hiel kreaze tiisdei foelen der letter yn ‘e middei dochs in pear flinke buien en it waard ek wer rûzich. Fan woansdei ôf is it rêstich waar.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei kinne der noch in pear buien falle. De súdweste- oant westewyn is matich oant frij krêftich. It wurdt in graad as 7.

Woansdei wikselje sinne en wat bewolking inoar ôf en it bliuwt, sa goed as, drûch. By in swakke oant matige westewyn wurdt it 11 graden.

Tongersdei en freed bliuwt it restich hjerstwaar mei yn ‘e nacht en moarntiid kâns op damp.

Jan Brinksma