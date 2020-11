Waarpraatsje: Freed drûch

DE JOUWER – Nei in ritige tongersdei sil it freed, nei alle gedachten, drûch bliuwe.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. Op guon plakken kin noch in bui falle. De westewyn is swak oant matich, by de kust lâns matich oant frij krêftich. It wurdt in graad as 4.

Freed is de loft foar it grutste part berûn, mar de sinne sil sa út en troch ek wol te sjen wêze. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is matich. By de kust lâns boazet de wyn yn ‘e rin fan ‘e dei oan en wurdt krêftich. It wurdt 8 graden.

Yn it wykein bliuwt it in bytsje ritich, mar it is wol wer wat mylder.

Jan Brinksma