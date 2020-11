Waarpraatsje: Drûch

DE JOUWER – It wie woansdei rêstig en it bliuwt foarearst ek kreas en drûch hjerstwaar.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft, nei alle gedachten, foar it grutste part berûn, mar wat opklearringen binne ek net hielendal útsletten. De wyn komt út it súdwesten en is swak, by de kust lâns matich. It wurdt in graad as 5.

Tongersdei wikselje bewolking en (wat) sinne inoar ôf. De wyn is swak oant matich út it súdwesten. Yn it Waadgebiet stiet wat mear wyn. De temperatuer leit om de 10 graden hinne.

Freed en sneon feroaret der net folle oan it waar. De kâns op damp nimt wol ta.

Jan Brinksma