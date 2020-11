Untkommen sjimpansees deasketten yn bistetún Amersfoart

Yn Bistepark Amersfoart binne tiisdeitemoarn twa ûntkommen sjimpansees deasketten. De bisten ûntkamen om 10.30 oere hinne út harren ferbliuw. De twa mantsjes lieten ymponearjend hâlden en dragen sjen, dat foar in gefaarlike situaasje soargje kin.

Om fierdere eskalaasje foar te kommen, is besletten om se dea te sjitten, seit de bistetún. De twa apen koene út harren ferbliuw ûntkomme troch in minsklike flater by it sluten fan de ferbliuwen. Der binne gjin technyske mankeminten konstatearre. Fuort nei de útbraak waarden de besikers yn feilichheid brocht.

It bistepark sprekt fan in swarte dei. “Wy betreurje de situaasje tige. De twa sjimpansees, Mike en Karibuna, makken al tige lang diel út fan de sjimpanseegroep yn ús park.” Foar meiwurkers en besikers biedt it bistepark slachtofferhelp.

By de útbraak waarden minsken fêstholden yn de ferbliuwen dêr’t se op dat stuit wiene. In besiker sei tsjin RTV Utert wol trije kertier opsletten sitten te hawwen yn it skyldpoddeferbliuw. In bistefersoarger fertelde har dat der sjimpansees ûntkommen wiene. Yn it skyldpoddeferbliuw stie se feilich, mar it “wie der wol tige waarm”.

De plysje hat neffens in wurdfierder foaral assistearre by de ûntromming fan it bistepark. “Plysjes hawwe yn elts gefal net sketten.”