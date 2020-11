Provinsje Fryslân wol ynvestearje yn in sterk fêstigings- en libbensfermidden yn ferbining mei syn bewenners. Yn de beliedsbrief Sirkulêre Ekonomy fan 2018 wurdt keazen foar in sûn, skjin en lokkich Fryslân. It ferfolch fan de transysje nei in sirkulêre ekonomy wurdt no yn de Beliedsnota Ekonomy: Undernimmend Fryslân mei-inoar nei in brede wolfeart, beskreaun.

Sûn, skjin en lokkich

Yn it bestjoersakkoart ‘Lok op 1’ stiet de brede wolfeart sintraal. De beliedsnota jout út ekonomysk perspektyf wei ynfolling oan dy fyzje. It provinsjebestjoer rjochtet him dêrmei op it belied fan de takomst. Net allinne op de brede wolfeart hjir en no, mar benammen ek op brede wolfeart foar lettere generaasjes, troch yn te setten op in sûn, skjin en lokkich Fryslân. Dat wurdt dien yn ’e mande mei ûndernimmers, ûnderwiis, oare oerheden, brânsorganisaasjes en oare partijen.

Deputearre Sander de Rouwe: “Om ús ambysje, doelen en resultaten te heljen, moatte we perfoarst gearwurkje. Yn de ôfrûne jierren is yn Fryslân in sterk ferbûn ekosysteem ûntstien fan ûndernimmers, ûnderwiis, oerheid en maatskiplike organisaasjes. Mei-inoar steane wy foar de ûntwikkeling fan de brede wolfeart en de sirkulêre ekonomy yn Fryslân. Dy oanpak wolle wy yn de kommende jierren noch fierder fuortsterkje. Wy fernimme dat ús hechte gearwurking hieltyd mear in hannelsmerk wurdt, yn Nederlân likegoed as yn Europa”.

Ryk Fryslân

Fryslân is in rike provinsje, op it mêd fan taal, kultuer, natuerskjinte en lok. Troch mear gebrûk fan dy faktoaren te meitsjen, kin de provinsje noch mear ta in werkenbere regio yn Europa útgroeie. De beliedsnota hâldt dêr fiif linen foar oan:

Undernimmend Fryslân: ynvestearje yn in takomstbestindich en krêftich midden- en lytsbedriuw;

Oantreklik Fryslân: ynvestearje yn in ûnderskiedend generyk fêstigingsklimaat;

Wurkjend Fryslân: ynvestearje yn Human Capital en kennisynfrastruktuer;

Ferbûn Fryslân: ynvestearje yn ekosystemen fan kânsrike klusters;

Koöperatyf Fryslân: ynvestearje yn gearwurking.

Sirkulêre ekonomy bliuwt in wichtich spearpunt. By alle karren dy’t makke wurde, wiist sirkulêre ekonomy de wei. Dat giet fierder as it brûken fan restprodukten, der is ek in wichtige sosjale komponint. Dat aspekt wurdt fergrutte troch in fleksibele en striidbere Fryske (berops)befolking. Troch edukaasje en ûnderwiis wurdt Fryslân fan in krimpregio in kânsregio, mei as oerkoepeljend doel om by de top 3 fan Europeeske regio’s op it mêd fan sirkulêre ekonomy te hearren.