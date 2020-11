Test: Wat witte jo fan jo deistich reau?

Reau yn ‘e titel is foar guons faaks al in nuver wurd. Transportmiddel kin men ek sizze. Foar de measten fan ús sil it deistich reau in auto of in fyts wêze. Mar kinne jo dêr ek yn it Frysk oer prate?

Hjir kinne jo it teste. Krúskje de saken oan dy’t jo by in auto of fyts oanwize kinne. Tink derom dat auto- en fytswurden rynkrank trochinoarhinne steane. Witte jo tsien wurden of mear, dan binne jo knap op ‘e hichte. Binne it fiif of minder, dan moatte jo al soargje dat jo byleare. Tiid foar in Frysktalich learboek foar fytsmakkers en automonteurs yn hope?