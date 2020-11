Test: Prate jo it Frysk fan de jeugd of dat fan ’e âlderein?

Yn alle talen prate jonge minsken oars as harren pakes en beppes. Dat is mei it Frysk net oars. Dat wol net sizze dat elkenien neffens syn jierren praat. Jo hawwe jonge minsken dy’t prate as in âldpake, en der binne âldpakes dy’t o sa hip binne en de wurden fan ’e bernsbern oernimme.

Hoe is dat mei jo? Prate jo it Frysk fan de jeugd of dat fan ’e jeld? Hjirûnder kinne jo it teste. Krúskje alle wurden oan dy’t jo wolris brûke. Hawwe jo likernôch likefolle oranje (= jeugdige) wurden as griene (= âldmannige/âldwivige)? Dan sitte jo der moai tuskenyn: jo hawwe in iepen ear foar de jeugd, mar harkje ek nei de âldere generaasje. Is it ferskil grutter as trije wurden? Dan sitte jo dúdlik oan de jongeftige of oan de âldeftige kant!