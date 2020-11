Test: kenne jo it Fryske boerelibben noch?

Hieltyd mear Friezen ferstedskje en ferfrjemdzje fan it tradisjonele boerelibben. Sa slim as mei de Hollânske berntsjes dy’t miene, de molke komt út it fabryk, is it hjir almeast noch net, mar men moat se de kost mar jaan dy’t net mear witte dat in bargejong in bigge en in manlik hynder in hynst hjit.

Hoe liket dat eins mei jo? Hjirûnder kinne jo it teste. Fan hoefolle fan ‘e tradisjonele Fryske boerewurden witte jo wat se betsjutte? Binne it tsien of mear, dan hoege jo jo net te skamjen. Binne it minder, dan moatte jo mar ris in boek fan Abe Brouwer of Ulbe van Houten lêze, of ris op it fytske de provinsje troch om mei in pear âldboeren te praten. Us taaleigen mei ommers net samar ferlern gean!