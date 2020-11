Test: binne jo nijmoadrich of âldfrinzich?

Folgje jo yn alles de moade, roppe jo hieltyd tsjin oaren dat wat hja sizze of dogge “echt net mear kin” en sjogge oaren nei jo as se witte wolle wat hip is? Of binne jo krekt de âldfrinzige kant it neist, besykje jo om itselde ûnderguod te keapjen as tweintich jier lyn en sizze oaren faak tsjin jo dat harren oerpake dat wurd noch wol brûkte dat jo krekt sein hawwe?

Of is it net sa dúdlik wat jo binne? Doch dan de ûndersteande test. Tel hoefolle fan de oranje wurden oft jo wol brûke. Doch itselde mei de griene wurden. Binne it út beide groepen (hast) likefolle, dan binne jo moai yn balâns, net opfallend âldfrinzich en ek net opfallend nijmoadrich. Mar is it ferskil grutter as trije? Dan witte jo wat kant oft jo út skaaie. En brûke jo allinne mar wurden út ien groep? Dan is it fansels wol hiel dúdlik!