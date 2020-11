Tsjeppe lju kenne fansels gjin fize wurden. Dy brûke hja net en hja komme ek net sa faak yn selskippen dêr’t se al brûkt wurde. Binne jo wol wat kreas of skûlet der in fiis mantsje of wyfke yn jo?

Hjir kinne jo it teste. Krúskje de fize wurden oan dy’t jo kenne. Binne it fiif of mear, dan binne jo miskien minder netsjes as dat jo wol tochten.