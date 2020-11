Strykkwartet Regina Forte no snein yn Nikolaastsjerke Koarnjum

~ Betsjoenend konsert mei in klassyk Russysk programma ~

It strykkwartet Regina Forte ûntstie yn ’e hjerst fan 2014 út in mienskiplike winsk wei om strykkwartetten te spyljen. De strikers kenne inoar út alderhande Fryske ad-hocorkesten.

Tafallich binne de leden fan Regina Forte alle fjouwer wurksum yn it ûnderwiis. Lykas hast alle strikers woene se in moai strykkwartet oprjochtsje. Underwylst hawwe se mear as hûndert konserten jûn yn de noardlike provinsjes en dêrbûten, soms yn gearwurking mei Gerrit Breteler, Peter van der Zwaag, Wiebe Kaspers en Douw Fonda. Hja wiene op radio en telefyzje te beharkjen yn Noardewyn Live en Podium Witteman On Tour en yn oktober 2019 begelaten se Willeke Alberti yn Afas Live yn Amsterdam.

It kwartet folge masterclasses by ûnder oaren Johannes Leertouwer, Kees Dekkers, Douw Fonda fan it Vespucci Quartet, it Ruysdael Kwartet, it Dudok Quartet Amsterdam en it Bennewitz Quartet. Mei de lockdown yn ’e maitiid hawwe de leden fan Regina Forte de gelegenheid oangrepen om har te ferdjipjen yn it wiidweidige en betsjoenende Russysk klassyk repertoire. Sneintemiddei is it resultaat te hearren: fia Eastenryk en Tsjechië wurde de harkers meinommen nei it Ruslân fan Borodin en Shostakovich. Dat ûnthjit in bysûndere muzikale reis te wurden.

Regina Forte bestiet út:

Anna Molleman – fioele

Ina Andela – fioele

Inge van der Hoeven – altfioele

Douw Fonda – sello (ferfangt Andrea Meijer)

It kwartet spilet yn de sfearfolle Nikolaastsjerke fan Koarnjum op snein 22 novimber om 15.00 oere. De doar giet om 14.30 oere iepen. Tagong allinne nei oanmelding fia telefoan 06 – 5476 3154 of fia bobdeboer@pinupsanddowns.com. Annulearje kin, mar dan wol trije dagen yn ’t foar. Yntree € 17,50