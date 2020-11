Sander Hoekstra debutearret mei Brutsen

Sander Hoekstra is by de lêzers fan It Nijs grif bekend troch syn gedichten, dy’t yn it ferline geregeld op dit webstee ferskynd binne. Hoekstra is no ek formeel debutearre mei syn bondel Brutsen en oare stikken.

De bondel is yllustrearre troch Skelte Braaksma en útjûn yn eigen behear. Hy kostet 17,50 en is by de measte Fryske boekhannels te keap. Klik hjir om him by de Afûk te bestellen.

In lyts priuwke út de ynhâld: