Rotterdamske learaar moat ûnderdûke, Twadde Keamer op ien ein

Dat yn Nederlân in learaar ûnderdûke moat omdat er syn libben oars net wis is, dat roait igge noch seame. Dat is it betinken fan alle fraksjes yn ‘e Twadde Keamer. Der wie hjoed yn it parlemint algemiene lilkens te hearren oer it lot fan ‘e Rotterdamske learaar dy’t ynearsten net lesjaan kin. Underwiisminster Arie Slob sei tsjin ‘e Keamer: “Leraren die zich met overtuiging inzetten voor de vrijheid van meningsuiting, verdienen onze volledige steun en hun veiligheid dient te allen tijde gegarandeerd te worden.”

De learaar hie yn 2015, nei de oanslaggen op it Frânske tydskrift Charlie Hebdo, in bekende spotprint fan Joep Bertrams yn syn lokaal te hingjen. Dêr is op te sjen hoe’t in ûnthalze tekender dochs noch de tonge útstekt nei syn moardner: in man mei in burd en in krûmswurd. De tekening hat yn 2015 de Inktspotprijs wûn.

Yn it ramt fan ‘e moard op Samuel Paty, de Frânske skiednislearaar dy’t fermoarde is om it gebrûk fan in kartûn yn in les oer uteringsfrijheid, behannele de Rotterdamske dosint de print. In pear learlingen tochten dat de moardner de islamityske profeet Mohammed foarstelle moast. Hja begûnen in hetze tsjin de learaar op ynternet. Dy krige dêrnei deadsbedrigings. De learaar is op advys fan ‘e plysje ûnderdûkt. De learlingen binne op it stuit net fan skoalle ôf stjoerd of op in oare wize straft.

Yn Molenbeek krige ferline wike in learaar fan in gemeenteskoalle fan it gemeentebestjoer in tydlik wurkferbod, om’t er in spotprint fan in neakene Mohammed yn ‘e les brûkt hie. De gemeente kediist noch oer it straffen fan de man.