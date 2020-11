By Gytsjerk is tongersdeitemoarn wat slims bard. Op in boerehiem oan ‘e Kanterlânskewei hat ien in raar ûngemak hâlden. Wat der krekt foarfallen is, is op it stuit net bekend, wol waard buorkundich makke dat der trije sikeweinen en in traumahelikopter op ‘e buorkerij taset binne om it slachtoffer of de slachtoffers te helpen.