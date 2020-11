Priuwprogramma ‘Wat maak je Menu’

Is kwalleslaad wól lekker ast gjin idee hast datst op in weakbist sitst te sobbeljen? Smulsto fan fiskgraten as dy derútsjogge as sjips? Ytsto eins foaral mei de eagen? Dat wurdt útsocht yn it priuwprogramma ’Wat maak je me nu’. Stipe troch in jonge gastkok makket de kulinere twaling Jasper en Marius Gottlieb eltse ôflevering yn harren fjildkoken ferrassende gerjochten mei bysûndere yngrediïnten. Mar is it wol wat om yn te nimmen?

Dat wurdt útsocht yn it Testaurant. De gasten dy’t de jonge kok útnûge hat, priuwe sûnder dat se witte wat se ite. Smeitsje de sprinkhoannen à la Gottlieb? Komt it miel wer nei boppen, no’t se witte dat se op buffalowjirmen gnabbe ha? Wylst it Testaurant op folle toeren draait, lost rockkok Vjeze Fur in smaakprobleem fan in kuolkastgast op. En syn magyske itensiederskeunsten lûke sels de grutste brokkolybrakers, biteskriemers, tomatehaters en woartelwegerders oer de streek.

De ferrassende yngrediïnten meitsje fan ‘Wat maak je Menu’ in smaaklik en fermaaklik priuwprogramma, dêr’t tusken de gongen troch ek noch wat fan op te stekken falt.

Produsint: Kleine Storm yn koproduksje mei NTR

Utstjoering: fan snein 6 desimber ôf om 17.20 oere op NPO Zapp