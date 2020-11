Oanbod fysioterapypraktiken ferskilt bot yn Fryslân

Op tsientûzen ynwenners binne yn Fryslân 6,3 fysioterapypraktiken te finen. Wol ferskilt it oanbod bot de gemeente: fan 1,9 praktyk op 10.000 ynwenners yn Harns oant 17,3 praktiken op Flylân. Dat en mear docht bliken út ûndersyk fan Independer dat – yn oanrin nei de Nasjonale Dei fan de Fysioterapeut – eigen gegevens en data fan it CBS analysearre.

Ferskillen binne grut de gemeente

Neffens it tal ynwenners binne de minste fysioterapypraktiken te finen yn Harns (1,9). Yn Weststellingwerf is it oanbod ek krap mei 3,9 praktiken op 10.000 ynwenners. De grutste útsjitter yn Fryslân is lykwols de gemeente Flylân mei 17,3 fysioterapypraktiken op 10.000 ynwenners. It Amelân (13,5) en Skiermûntseach (10,6) hawwe ek in relatyf grut oanbod neffens it tal ynwenners.

Oanbod Fryslân relatyf leech

Fryslân telt – relatyf sjoen – in leech tal fysioterapypraktiken. Op 10.000 ynwenners binne der 6,3 praktiken te finen yn ’e provinsje. Dat oantal leit leger as it lanlik trochsneed fan 6,6 praktiken op 10.000 ynwenners. De minste fysioterapypraktiken binne lykwols te finen yn Gelderlân (5,9).

Minsken mei lichaamlike klachten hawwe dêrfoaroer de measte kar yn Limburch. Dêr binne nammentlik 7,8 fysioterapypraktiken te finen op 10.000 ynwenners.

Fysioterapy net yn basisfersekering

Bas Knopperts fan Independer: “Wy hearre faak misferstannen oer fysioterapy. Sa wit lang net elkenien dat fysioterapy net ûnder de basisfersekering falt en men meastal sels betelje moat as men der gjin oanfoljende fersekering foar hat. Der is wol in útsûndering foar minsken mei beskate groanyske oandwanings. Sy krije fysioterapy fan de 21e behanneling ôf út de basisfersekering fergoede. Jongerein oant achttjin jier krije de earste njoggen fysiobehannelingen altyd út de basisfersekering fergoede.”

Mear ynformaasje oer it ûndersyk stiet op Independer.