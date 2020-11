Noordelijk Film Festival giet net troch

It Noordelijk Film Festival, dat nije wike begjinne soe, is fan ‘e baan. It festival soe hâlden wurde yn ferskate bioskopen yn Ljouwert, Drachten, Frjentsjer en op it Hearrenfean. Troch de koroanaregels wie it program al oanpast, mar de organisaasje seit it dat it mei de notiidske maatregels net mear mooglik is om it festival trochgean te litten. Sûnt tiisdei meie bioskopen en teäters net mear iepen wêze.