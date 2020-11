Mooglik nije spoarferbining Lelystêd-Grins fia Fryslân

Mooglik komt der dochs in treinferbining tusken Lelystêd-Emmeloard-It Hearrenfean-Drachten-Grins. Dy saneamde Lelylijn wie lang in winsk fan de provinsjes Fryslân en Grinslân, mar dy like net út te kommen. De ministearjes fan ferkear en ynlânske saken wolle no lykwols op ‘e nij ûndersykje oft de oanlis fan in nij spoar foar sa’n ferbining út kin. Mocht dat net slagje, dan wurdt ûndersocht oft de ferbining fan ‘e Rânestêd mei Ljouwert en Grins flugger kin.

Dúdlik is dat beide opsjes op syn minst fjouwer miljard euro kostje en dat dat jild der op it stuit net is.