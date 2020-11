Metro rydt troch stopblok Spijkenisse en bliuwt boppe wetter hingjen

By metrostasjon De Akkers yn Spijkenisse is in metro troch in stopblok riden. Dat barde snein oan ’e ein fan de jûn. In part fan de metro is trochsketten en telâne kommen op in keunstwurk efter de rails, op sa’n tsien meter hichte.

It keunstwurk hjit Walvisstaarten en bestiet út twa sturten dy’t út it wetter komme. De masinist koe sels út de metro komme en is foar kontrôle nei it sikehûs oerbrocht, berjochtet de Feilichheidsregio. Foar safier bekend sieten der gjin passazjiers yn de tram. Wol is der flinke skea ûntstien. Sûnder it keunstwurk hie de masinist it nei alle gedachten net oerlibbe, sizze omwenners.

Undersocht wurdt hoe stevich de konstruksjes fan it keunstwurk en it metrofiadukt binne. De oarsaak fan it ûngelok is noch net bekend. Ferskate ynstânsjes binne by it metrostasjon om dat te ûndersykjen.

