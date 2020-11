Mear ljocht op diskusje sosjale omstannichheden turfgravers

As it oer ferfeaning giet tinkt men al gau oan earmoede, plaggehutten, ferpaupering en drankmisbrûk. By in feanbaas sjocht men in ynklauwer foar jin, dy’t troch ferplichte winkelnearing it lean fan de arbeiders weromfertsjinne. Sokke situaasjes hawwe der yndied west, mar wiene se karakteristyk foar de deistige werklikheid fan de turfwinning dy’t iuwen yn ús lân in belangrike bedriuwstûke wie?

Reitze Jonkman socht it út troch de boekhâlding fan Alle Wytzes van der Sluis, yn de njoggentjinde iuw sa’n tritich jier in belangryk feanbaas yn Appelskea, út te plúzjen en skreau der in boek oer: Eene quaestie van vraag en aanbod. Veenbaas Alle Wytzes en zijn arbeiders in Appelscha. Yn in ‘Quote 30’ komme ûnbekend bleaune turfgravers út de anonimiteit.

Jonkman bringt mei sifermateriaal gegevens oan it ljocht dy’t de diskusje oer de sosjale omstannichheden fan dy tiid ferhelderje kin. Oan ’e hân fan deiboeken wurdt de útkynde wurkwize fan de famylje Van der Sluis dúdlik. Persoanlike tsjûgenissen fan de feanbaas en twa fan syn arbeiders jouwe in byld fan de sosjale omstannichheden. Al mei al in oantreklike kombinaasje fan ekonomyske, sosjale, regionale en famyljeskiednis.

Reitze Jonkman (Wijnjeterp 1950) wurke as learaar wiskunde en konrektor oan it Drachtster Lyceum. Syn belangstelling foar famylje- en regionale skiednis en in sifermjittige oanpak dreauwen him om dit boek te skriuwen.

