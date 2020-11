Mear Frysk op Noard-Fryske skoallen

It regear fan de Dútske dielsteat Sleeswyk-Holstein wol dat de meartaligens folle sichtberder wurdt. Yn de dielsteat wurde Heechdútsk, Nederdútsk, Deensk, Jutsk en Romanes praat. Fierders wurdt yn de provinsje Noard-Fryslân en op it eilân Helgolân Noard-Frysk praat.

Ferline wike hat it dielsteatregear in nij taalbelied presintearre. It doel is dat yn de media en yn it ûnderwiis folle mear dien wurdt om safolle mooglik minsken mei dy talen yn oanrekking te bringen. Oant no ta wie it doel fan it taalbelied benammen om it learen fan dy talen mooglik te meitsjen. Minister-presidint Daniel Günther seit: “De klam leit tenei op it ûnderwiis, de media en op de mearwearde. Dêrtroch ferskoot de fokus fan taallearen nei taalpromoasje en sichtberens fan ‘e talen. It Deensk, Frysk, Romanes en Nederdútsk hearre by Sleeswyk-Holstein en meitsje ús dielsteat sa bysûnder.”

In wichtich doel fan it nije belied is om trochgeande learlinen foar de regionale talen op te setten. Dat betsjut dat learlingen fan ‘e beukerskoalle oan ‘e universiteit ta les krije yn dy talen, sûnder wer by nul begjinne te moatten. Op it stuit dogge alve van de 46 basisskoallen yn Noard-Fryslân wat mei it Noard-Frysk. Yn it fuortset ûnderwiis binne mar twa skoallen dy’t Noard-Frysk jouwe.