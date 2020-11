Leauwe en libben

Oertinking

“Der stiet beskreaun yn ’e profeten: ‘En se sille allegearre fan God sels ûnderwiis krije!’ Elk dy’t harket nei wat Myn Heit him leart, komt by My. Net, dat ien Myn Heit oait sjoen hat, inkeld hy dy’t by Myn Heit weikomt, dy hat Myn Heit sjoen. Wiswier, wiswier, Ik sis jimme: dy’t leaut, hat ivich libben.” Johannes 6,45-47.

Men wol it boadskip fan Jezus oannimlik meitsje:

men wol fan God en Kristus prate,

en tagelyk bewize

dat sok praat net leech en hol is,

dat it oanslút by wat minsken winskje of tinke

en dat it antwurdet op wat minsken freegje.

Mar sa is it net.

Wa soe deroan tinke om God te sykjen

yn de ien of oare Joadske man

dy’t sa’n twatûzen jier ferlyn

yn Palestina omreizge?

Wa, sels yn syn dagen,

soe yn dat mantsje

de âlde en machtige God

fan Abraham,

fan Mozes

en fan David

socht hawwe?

As Jezus seit

dat nimmen by Him komt

as de Heit sels jin der net hinne laat,

dan bedoelt Er te sizzen

dat it in wûnder is,

in net te ferklearjen merakel,

as immen dizze Man fan Nazaret

net wer kwyt wurde kin.

Kristus leit beslach op jin,

mar der is gjin inkelde wize

wêrop’t men dat ferklearje,

bewize

of oannimlik meitsje kin,

útsein troch it leauwe.

En leauwen

is sokssawat

as de wissichheid

dat der gjin oar libben,

gjin oare wierheid

en gjin oare wei is

as dizze Jezus Kristus;

en dat soks wier bliuwt

ek al moat dat it libben kostje.

ds. Pieter Miedema

Oernommen út Us dagen binne yn Syn hannen, De Tille 1977