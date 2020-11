Learaar Den Bosch wurdt befeilige nei reboelje om kartûn

In learaar maatskippijlear fan it Pierson College yn it Brabânske Den Bosch kriget befeiliging. Neffens de skoaldireksje en de plysje is de situaasje foar de man net feilich. Hy hie yn in les oer frije mieningsutering in kartûn sjen litten fan de islamityske profeet Mohammed. Learlingen hawwe in foto dêrfan op ynternet set en dêr ûntstie in trelit om. Wat dat krekt ynhâlde, is net bekend. De skoalle stipet de learaar.