Kreaze klean foar learlingen aansen ferplichte by online-ûnderwiis

Learlingen dy’t troch de koroanaregels net op skoalle leskrije, mar thús efter it skerm wei de lessen folgje, sitte der bytiden wol hiel húslik by. It is gjin útsûndering dat se yn in pyjama de lessen folgje. Gauris hawwe se oanstriid om de kamera dan út te setten, mar in protte learaars wolle dat net lije.

Wat yn it lokaal net mei, mei ek net as de les online jûn wurdt, is it betinken fan hieltyd mear skoalbestjoeren. Ferskate Flaamske skoalbestjoeren hawwe sa skjin harren nocht fan ‘e sleauwe klaaiïnge fan ‘e learlingen dat se besletten hawwe om dêr regels foar op te stellen. Learlingen moatte tenei yn kreaze klean oan ‘e lessen dielnimme. Fierders wurde hja achte op ‘e tiid ynlogd te wêzen, krekt sa’t se ek op ‘e tiid yn in lokaal hearre te wêzen by lessen op skoalle.

Kreaze klean foarmje yn België in wichtiger ûnderdiel fan ‘e skoaletikette as yn Nederlân. In soad Belgyske skoallen hawwe in eigen unifoarm foar de learlingen.

Ann van Landuyt, de direktrise fan it Go!-gymnasium yn Oudenaarde, seit: “We willen dat de leerlingen netjes aangekleed aan een bureau achter de computer zitten, met een neutrale achtergrond. Dat helpt ook echt om de leerstof beter te verwerken.”