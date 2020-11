Kameraman knoeid by reportaazje oer bedriging Rotterdamske learaar

In learling fan it Rotterdamske Emmaüscollege hat in kameraman slein en skopt. De man wie mei in kollega in reportaazje oan it meitsjen oer de bedrigings dy’t in learaar fan dy skoalle krige hat. De learaar sit op it stuit ûnderdûkt.

Mei in ferslachjouster fan PowNed wie de kameraman fan ‘e iepenbiere dyk ôf de skoalle oan it filmjen. Doe kaam in learling razend op harren ta. Hoewol’t er net de baas fan ‘e sjoernalisten wie, joech er harren de opdracht om op te hâlden mei filmjen. Dat diene hja net. Doe besocht de jonge om de kamera út de hannen fan ‘e kameraman te skuorren. Dêrnei sloech er him lyn yn it gesicht en skopte er nei him.

De kameraman hat in kniesde finger oprûn. Hy hat oanjefte fan mishanneling dien by de plysje. De heit fan ‘e knoeifeint hat syn soan geweken nommen en ûntskuldigings oanbean oan it slachtoffer.

Agressyf hâlden en dragen foar sjoernalisten oer is op it heden o sa yn it nijs. Nei it skansearjen fan reportaazjeweinen fan ‘e NOS setten in soad minsken út solidariteit de reade letter O fan it NOS-logo yn harren Twitternamme.

Yn ‘e ûndersteande fideo komme ferskate Rotterdamske politisy oan it wurd, dy’t de frijheid fan mieningsutering ferdigenje. Hja moatte neat fan ‘e hâlding fan ‘e learlingen hawwe.