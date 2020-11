Jaap Veenstra ferstoarn

Dichter Jaap Veenstra is ferstoarn. Veenstra debutearre yn 1986 mei de Frysktalige bondel De nacht midstwa. Yn 2016 kaam by Bornmeer syn twadde bondel út, noch in twataligen ien, Gatten yn it tek / Gaten in het dak. De ôfrûne jierren publisearre literêr ynternettydskrift Fers2 in pear gedichten fan Veenstra.

Jaap Veenstra is 61 jier wurden. Op Fers2 hawwe Friduwih Riemersma en Abe de Vries in yn memoriam skreaun. Dat is hjir te lêzen.