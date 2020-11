It probleem fan koroana sit ek yn grouwe en stilsittende liven

Foar it earst wiisde it Nederlânske regear dizze moanne op it belang fan kante lea foar it opbouwen fan wjerstân tsjin it koroanafirus. Foar in part hat men dan net yn ‘e hân: de jeld of in longkrupsje kin men it measte net oan dwaan. Groulivigens en in sittend bestean binne lykwols gauris al ûnnedich. “Een doorbraak”, seit iterijsaakkundige Jaap Seidell, perfester oan ‘e Frije Universiteit yn Amsterdam.

Alle dagen in healoere kuierje kin al in grut ferskil meitsje, sei minister fan folkssûnens Hugo de Jonge yn ‘e parsekonferinsje fan 17 novimber. De wjerstân wurdt better fan beweging. Al sûnt it begjin fan ‘e koroanakrisis is dúdlik dat grouwe pasjinten folle faker slim siik wurde nei in koroanabesmetting as minsken mei in sûn gewicht. Hja geane ek folle faker dea oan ‘e sykte.

“Daarom is het goed dat de regering erop wijst”, seit de Rotterdamske ynterniste Liesbeth van Rossum. “Minder te zware mensen betekent minder druk op de ziekenhuizen.”

Op 11 novimber hawwe sân medisy de minister fan folkssûnens in brief skreaun, basearre op ûndersyk nei de relaasje tusken gewicht en koroana. Ut dat ûndersyk docht bliken dat groulivigens de wjerstân ferminderet, it ymmúnsysteem yn ‘e war bringt en de kâns op ferstopping fan ieren fergruttet. Yn it brief oan ‘e minister wurdt oproppen ta in grutte kampanje om sûner te libjen.

Neffens Seidell kin fjirtjin dagen net bewege al tige min foar de wjerstân wêze. Hy warskôget lykwols al foar ûnnoazele aksjes: “Begin nou geen crashdieet met rare sapjes, waarbij je in korte tijd vele kilo’s wilt afvallen. Dat is ook weer niet goed voor je immuunsysteem. De winst zit in een gezonde leefstijl.”

Fyftich persint fan ‘e Nederlânske befolking hat tefolle fet op it liif. By fyftjin persint is sels sprake fan tige slim oergewicht.