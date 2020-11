It ferskil tusken Mohammedcartoons en Swarte Pyt

Skôging

Suver de folsleine Keamer ferdigene ôfrûne wike de frijheid om moslims te misledigjen. In pear dagen letter arrivearre Sinteklaas sûnder Swarte Piten, om kleurde Nederlanners net foar de holle te stjitten. Hoe konsekwint is dat?

Mohammedcartoons = Frijheid fan mieningsutering

Keamerlid Farid Azarkan fan Denk krige de hiele Twadde Keamer oer him hinne om’t er in petysje ferdigene dêr’t yn oproppen waard it misledigjen fan de profeet Mohammed strafber te stellen. Dy petysje ferskynde amper twa dagen nei’t de Frânske learaar Samuel Paty troch in moslimekstremist ûnthalze waard om it yn syn les toanen fan spotprinten mei Mohammed út it satiryske tydskrift Charlie Hebdo. Lykwols waard de petysje troch hûnderttweintichtûzen Nederlânske moslims ûndertekene. Net folle dêrfan sille der minsken om fermoardzje, mar dochs fiele dyen harren troch sa’n karikatuer fan Mohammed persoanlik bot misledige. Dy plaatsjes binne oars hielendal net op him rjochte, mar op ekstremisten en se falle ûnder de frijheid fan mieningsutering, sizze de foarfjochters fan it frije wurd. Mar dy frijheid hoecht dochs net te betearen yn ûnhuere smaad, lizze de moslims dêr tsjin yn. Lju dy’t net thús binne yn it islamityske leauwen, begripe soks net, mar soene rekken hâlde moatte mei in oar syn fielings, fynt de moslimmienskip, dy’t langer aardich emansipearre rekket en him noch hieltyd net alhiel lykweardich behannele fielt. In protte kâns om harren gelyk te krijen hawwe se net, want de Mohammedcartoons binne feilich ûnder de frijheid fan mieningsutering beflapt en dy is te uzes in hillige tradysje. Oerheid, skoallen, media en ûnderwiisynspeksje roppe om it hurdst dat se dy ferdigenje sille. Dat dogge dyen fansels ek om’t it tenei mar net mear sjen litten fan sokke cartoons fansels wol sa feilich wêze soe… De moslims ha lykwols mei harren petysje it lid op ‘e noas krige, in lykweardiger behanneling is der net troch op de maatskiplike wurklist set en hja sille faaks mei skeane eagen nei de suksesfolle anty-Swarte-Pyt aksje sjen.

Swarte Pyt = rasisme

Want Swarte Pyt wurdt yn de Keamer, safier is it hinne, allinnich noch mar troch populistyske partijen ferdigene. Yn de striid tsjin dat fenomeen wie it de aksjegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) dy’t der al jierrenlang net foar tebekskrille om in bernefeest yn ‘e bulten te jeien. Lykwols foelen in protte Nederlanners mei in justjes donkerder hûd KOZP by en fernijden yn praatprogramma’s dat hja harren delhelle fiele troch de karikatuer dy’t fan harren makke wurdt. Mar sa is Swarte Pyt hielendal net bedoeld, akselen de Nederlanners dy’t mei it Sinteklaasfeest opgroeid binne noch tsjin. Hy liket ommers ek net iens op jim en de kleur swart giet tebek op âlde Germaanske miten en is boppedat nedich om net werkend te wurden. Lju mei in ljochte hûd hawwe gjin rjocht fan sprekken, wie de reaksje fan dy emansipearre minderheid, dy’t him allikemin hielendal lykweardich behannele fielt. Swarte Pyt is rasisme. Dat biedwurd rekke in teare snaar en tute in al hast weiwurden kalvinistysk erfsûndebesef wekker. Wylst de measte Nederlanners ôfstamme fan minsken dy’t foar in grypstehealstoer fan moarns ier oant jûns let op it lân bodden of yn de niverheid skrepten, fielden in protte harren ynienen mandélich oan de slavehannel út in lang ferflein ferline. En lutsen in streekrjochte line nei de Swarte Pyt fan hjoed-de-dei, alhoewol’t dy alhiel net op in slaaf liket.

Mei de fielings fan de kleurde Nederlanners wie der doe ynienen al konsideraasje. De Sinteklaastradysje is blykber net hillich en Swarte Pyt wurdt offere. Utjouwers, gemeenten, filmprodusinten en winkels binne op it heden alle spoaren fan him oan it útwiskjen. Ofgeand op harren iver, lykje se suver bliid dat se sa relatyf maklik in died stelle kinne. Begryplik, want it werklik regaad meitsjen yn de ûngelikense behanneling fan befolkingsgroepen is fansels folle komplekser… It ôfweven mei de ûnderstelde karikatuer docht oars ek net folle fertuten, want de ferfangende Roetsnút en Grize Piten binne KOZP likemin noch nei it sin.

Nanne Hoekstra