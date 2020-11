‘Ingelske sikehuzen krije faksin fan 7 desimber ôf’

Ingelske sikehuzen hawwe te hearren krige dat se har klear meitsje moatte om binnen tsien dagen útein te setten mei faksinearjen tsjin de koroanagoarre. Dat berjochtet de Britske krante The Guardian.

De sikehuzen soene fan moandei 7 desimber ôf de earste partijen fan it Pfizer/BioNTech-faksin levere krije. Ferwachte wurdt dat it faksin binnen in deimannich goedkard wurdt foar gebrûk yn it Feriene Keninkryk.

De earsten dy’t yninte wurde, binne de soarchmeiwurkers fan it nasjonale sûnenssysteem NHS.