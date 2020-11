Ingelsk gjin ferplichte fak yn Welsk basisûnderwiis

Ingelske taal wurdt gjin ferplichte fak yn de ûnderbou fan Welske basisskoallen. In plan fan it Welske regear om sa’n ferplichting yn te fieren, is ynlutsen. De Welske taalbewegingsorganisaasje Cymdeithas yr Iaith is wiis mei it beslút. Hie it trochgien, dan hie it dreech west om folslein Welsktalich ûnderwiis oan te bieden. Ien op ‘e seis learlingen yn Wales giet nei ientalich Welske skoallen.

Dochs is de taalbeweging noch net tefreden. Der leit nammentlik noch hieltyd in plan om Ingelsk ta in ferplichte fak te meitsjen foar learlingen fan sân jier en âlder. Dat moat oars, is it betinken fan Cymdeithas yr Iaith. Ynstee dêrfan soe it Welsk just op alle skoallen as fiertaal brûkt wurde moatte.