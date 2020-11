Iepenloftspul ‘Legindaryske Vinea Domini Sylkampen’ nei simmer 2022

De Stichting Lokaasje Teater Blauhús en regisseur Wouter Daane hawwe besletten om it iepenloftspul ‘Legindaryske Vinea Domini Sylkampen’ nei de simmer fan 2022 te ferpleatsen. Daane: “It is spitich, mar it is net oars. Wy geane der dan ek wer fol entûsjasme oer gear.”

Oarspronklik soe de foarstelling yn ’e simmer fan 2020 spile wurde. Dat koe net, dus wie de hoop earst fêstige op simmer 2021. Bestjoerslid Hartman Witteveen: “Der moast benammen foar de goed tritich spilers in dúdlik beslút nommen wurde. Om dizze tiid hiene de repetysjes al los moatten. We sette no yn op simmer 2022.”

‘Vinea Domini’ (Wyngerd fan de Hear) is basearre op persoanlike ferhalen fan dielnimmers, ynstrukteurs en liedingjaanden fan de sylkampen út de sechstiger jierren. De foarstelling is op en oan It Fliet, ien fan de Blauhúster Puollen, de lokaasje dêr’t de legindaryske sylkampen yn dy tiid troch de paters Augustijnen út Wytmarsum opset binne.

De spyldagen binne 24, 25, 30 juny en 1 en 2 july 2022. De 600 al ferkochte kaarten bliuwe jildich.