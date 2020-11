Hoarekaûndernimmers ferlieze 18% fan ynkomsten sûnt begjin koroanakrisis

Fan it begjin fan de lockdown yn maart oant de sluting yn oktober krigen restaurant- en kafee-eigeners yn trochsneed € 12.182 minder op harren rekken byskreaun as yn deselde perioade ferline jier. Dat komt del op in ynkomstedelgong fan 18%. Dat docht bliken út ûndersyk fan Knab, op basis fan anonimisearre transaksjedate fan goed 1.300 Nederlânske hoarekaûndernimmers.

Kafee-eigeners hurdst rekke troch koroanamaatregels

Under de hoarekaûndernimmers wurde kafee-eigeners it hurdst troffen troch de koroanamaatregels. Sûnt it begjin fan de lockdown oant de hjoeddeiske sluting krige in kafee-eigener yn trochsneed € 19.777 minder oan ynkomsten. Dat komt del op in weromgong fan 24% neffens deselde perioade ferline jier. De ynkommensdelgong is mei it gefolch fan de sluting op lukrative dagen lykas Keningsdei en de hjeldagen yn maaie. Kafee-eigeners kinne trochgeans nei weromfalle op ôfhel- en besoarchtsjinsten.

Restaurants foar sluting net wer op nivo ferline jier

Restauranteigeners ûntfongen sûnt de maitiid yn trochsneed € 9.310 minder: 15% minder as yn 2019. De skea is noch wat beheind, trochdat restaurants yn augustus (+1%) en septimber (+6%) foar it earst wer positive sifers sjen lieten. Yn de foarige koroanaweach – doe’t alle restaurants ticht wiene – hiene se yn trochsneed 36% minder ynkomsten. Eventuele stipemaatregels fan de oerheid binne dêrby net meinommen.

Mear as de helte fan de hoarekaûndernimmers brûkt stipemaatregel

Goed de helte fan de hoarekaûndernimmers makket gebrûk fan ien of mear fan de stipemaatregels fan de oerheid. 45% ûntfong de TOGS-regeling, dêr’t ien kear € 4.000 by útkeard wurdt yn de swierst troffen sektoaren.

Dêrneist hawwe hoarekaûndernimmers mei personiel fia de NOW-regeling – ûnder beskate betingsten – rjocht op kompensaasje fan in part fan de leankosten. By it earste stipepakket krige 12% fan de kafee-eigeners en 9% fan de restauranteigeners fia dy regeling minstens ien moanne jild op ’e rekken stoart. Dy persintaazjes wiene leger by it twadde stipepakket. Doe ûntfong 7% fan de ûndernimmers mei in kafee en 3% fan de restauranteigeners op syn minst ien kear jild fia de NOW-regeling.

