Grykske boufakkers grave holle fan god Hermes op

Boufakkers hawwe yn it sintrum fan Atene in marmeren byld fan de holle fan de god Hermes fûn. It Grykske ministearje fan Kultuer tinkt dat it byld út de tredde of fjirde iuw foar Kristus stamt.

De boufakkers stjitten op ’e holle by wurksumheden oan it rioel yn it âlde stedssintrum. It lei sa’n 1,30 meter ûnder de stoepe fan in drokke dyk. Neffens it ministearje is de holle noch yn goede steat. Dy is nei in opslachplak fan it Ateenske buro foar âldheden brocht.

Yn ’e klassike âldheid waarden hollen of bústen fan Hermes faak op krusings delset as grinsmarkearring tusken diken. Yn de Grykske mytology wie Hermes útsein de boade fan de goaden ek beskermhear fan reizgers.