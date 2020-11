Gjin Alvestêdetocht fan ’t winter

Der komt de kommende moannen gjin Alvestêdetocht. Dat hat de Keninklike Feriening De Fryske Alvestêden bepaald. Noch ôfsjoen fan de waarsomstannichheden is it fanwege de hjoeddeiske koroanasituaasje net mooglik om de tocht op feilige wize te organisearjen.

It wichtichste beswier is de oardelmetermaatregel. Pas as minsken gjin ôfstân mear faninoar hoege te hâlden, kin der neffens de feriening in tocht organisearre wurde. It bestjoer hopet dat de situaasje ferbetteret en dat der ein jannewaris of begjin febrewaris dochs wat mooglik is. Mar dy kâns is net grut, want dan is der ek iis nedich en dat is der noch net.

Der is ek sjoen nei alternativen, bygelyks in Alvestêdetocht foar allinnich wedstriidriders of foar minder rekreative riders as normaal. Mar neffens it bestjoer is dat net mooglik en is dêr ek net genôch draachflak foar.