Frysk Museum keapet keunstwurk ‘Osedax’ oan

Mei stipe fan ferskate jildsjitters hat it Frysk Museum yn Ljouwert in ikoanyske oankeap dien: it wurk ‘Osedax’ (2010) fan Edgar Cleijne (1963, Eindhoven) en Ellen Gallagher (1965, Providence, Feriene Steaten). Dêrmei is in ymposante ynstallaasje tafoege oan de kolleksje Nederlân. It Frysk Museum is mei de oankeap it earste museum yn Nederlân mei wurk fan de ynternasjonaal ferneamde Gallagher yn de kolleksje. De ‘Osedax’ is op dit stuit as part fan Other.Worldly, noch te sjen oant en mei 14 febrewaris 2021. De útstalling is troch Museumtijdschrift beskreaun as “Urgint en betsjoenjend” en de Volkskrant joech de “wûnderbaarlike ûnderwetterkeunst” fjouwer stjerren.

Osedax

‘Osedax’ is in ynstallaasje dy’t yn in besletten romte sjen litten wurdt. De besiker wurdt omjûn troch bylden en begelaat troch in hypnotisearjende melody. De ynstallaasje nimt syn besikers mei op in reis troch in wrâld ûnder wetter. Wy sjogge wiuwende planten, in boareilân, mar ek ynienen yn grize kleuren in gesicht dat opdûkt. Gallagher en Cleijne ferwize dêrmei nei de oerstek (de Middenpassaazje) dy’t de ta slaaf makke minsken eartiids yn aaifolle skippen meitsje moasten. Dy minsken waarden soms oerboard goaid of sprongen sels yn ’e see. Harren lichems sonken, en dêrmei harren ferhalen, skiednis en kennis.

Wjirmkes en walfiskbonken

De ynstallaasje is neamd nei en ynspirearre troch Osedax, in skaai fan boarstelwjirmen. Dy wjirmen ite de bonken fan deade walfisken dy’t op de boaiem fan de see lizze. Neffens Ellen Gallagher binne de ûnderwetterwêzens dragers fan in soad ynformaasje, mar dy giet faak ferlern. De ferskrikkingen fan de oerstek fan de slaven tusken Afrika en Amearika wurde bedutsen troch al dat wetter. Cleijne en Gallagher tochten oan de wjirmen as bistjes dy’t ynformaasje gravearje yn de bonken fan de walfisk, as soe sa it ferline te behâlden wêze.

Wetter

Fryslân is omjûn troch wetter; marren en kanalen trochkruse it griene plattelân. It wetter is in essinsjeel part fan de identiteit fan de provinsje. De Fryske dichter Syds Wiersma liet him ynspirearje troch de Osedax en skreau it gedicht “O SEEDAK Ssss”; in audiofragmint is te beharkjen op de webside fan it Frysk Museum. Troch de bedriging fan it klimaat is it wetter ek globaal in wichtich ûnderwerp wurden. De Afro-Amerikaanske Gallagher groeide op yn Providence, Rhode Island, ek in gebiet dat troch water omjûn wurdt en trochsnijd troch in rivier. “The water becomes a character in your life,” seit Gallagher. De ynstallaasje ‘Osedax’ dy’t se makke mei har man Edgar Cleijne rekket sawol it tema fan it slavernijferline as de fersmoarging fan de see en de ynfloed fan de feroaring fan it klimaat. It Frysk Museum slacht mei de oankeap in brêge tusken Fryslân en de wrâld.

NB: fan tongersdei 5 novimber ôf is it museum twa wike ticht, neffens de maatregels dy’t it kabinet tiisdeitejûn 3 novimber ôfkundige hat.